Грозный, , 02:36 — REGNUM В регионе с начала эпидемии скончались 9 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом рассказал глава республиканского министерства здравоохранения Эльхан Сулейманов, в эфире телеканала «Грозный».

"Всего с начала эпидемии мы потеряли девять человек, несмотря на усилия медиков», — сказал глава ведомства.

По словам Сулейманова, в Чечне зафиксировано 759 инфицированных вирусом, из них 369 выздоровели.

Как сообщало 7 мая ИА REGNUM, в республике за все время наблюдения обнаружено 645 человек с подтвержденным коронавирусом.

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