Георгиевск, Ставропольский край, , 02:34 — REGNUM Житель Ставропольского края швырнул гранату на соседский участок, в результате чего пострадали несколько человек, сообщает 10 мая пресс-служба регионального управления ГУ СКР.

По данным предварительного расследования, инцидент, классифицируемый следователями как покушение на убийство, произошел в поселке Приэтокском Георгиевского городского округа вечером 10 мая. Недовольный доносившимся с соседнего участка шумом мужчина бросил через забор гранату.

В результате взрыва пострадали восемь человек, троих из которых госпитализировали в местную больницу с травмами различной степени тяжести. Пятеро после оказания первой помощи от госпитализации отказались.

К месту происшествия направлены эксперты-криминалисты. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и принимают меры к задержанию подозреваемого.