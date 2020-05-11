Красногорск, 11 мая 2020, 02:08 — REGNUM Источником возгорания в доме престарелых в подмосковном Красногорске могла стать поломка водонагревателя, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Сообщается, что очаг возгорания находился в душевой комнате. «По предварительным данным, причиной пожара стал неисправный водонагреватель», — сообщил источник.
Напомним, число жертв пожара в хосписе Красногорска достигло десяти человек. Сообщается, что пожилые люди отравились продуктами горения.