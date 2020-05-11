Лос-Анджелес, США, , 01:45 — REGNUM Нападение акулы стало причиной смерти 26-летнего серфера. Мужчина погиб на пляже возле Санта-Круз, штат Калифорния, сообщает 10 мая The New York Times.

Бен Кейли находился примерно в 100 метрах от берега, когда не него около 13:30 напали акулы. Предположительно атаковала мужчину белая акула, однако точных данным на этот счет нет.

«Белые акулы настолько велики, а их зубы настолько острые, что даже незначительная попытка атаки приведет серьезным травмам», — прокомментировал предположение старший научный сотрудник массачусетского института океанографии Саймон Торролд.

Ученый пояснил, что, согласно наблюдениям с 2014 по 2018 год, в среднем в год от атак акул погибают 82 человека. «Бегемоты ежегодно убивают гораздо больше, чем акулы», — отметил ученый.

Акулы предпочитают избегать людей, но именно серферы оказываются в особо опасном положении, из-за того, что силуэт доски из-под воды напоминает акуле их естественную добычу тюленя.

В настоящее время пляж в Санта-Круз закрыт.