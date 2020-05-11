Ниамей, , 01:26 — REGNUM В Нигере неизвестные боевики напали на ряд деревень в регионе Тиллабери на западе страны, заявил губернатор региона в эфире национального радио.

Он сообщил, что вооруженные боевики на мотоциклах атаковали несколько деревень в Тиллабери. В результате атаки погибли 20 человек. Других подробностей пока не приводится.

Отмечается, что регион Тиллабери находится у границ с Буркина-Фасо и Мали. В этих странах действуют исламистские группировки и боевики из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).