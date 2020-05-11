Красногорск, , 01:25 — REGNUM По меньшей мере пять человек погибло при пожаре в частном хосписе «Второй дом» в городе Красногорск Московской области, 10 мая сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Возгорание началось на втором этаже здания. Из хосписа самостоятельно вышли 10 человек. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Как сообщало ИА REGNUM,9 апреля из-за пожара в доме престарелых «Третий возраст» в Москве погибли четыре и пострадали 16 человек.

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