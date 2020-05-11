Челябинск, , 00:43 — REGNUM Пожар, охвативший площадь более 1200 квадратных метров, вспыхнул на птицефабрике рядом с поселком Муслюмово в Кунашакском микрорайоне Челябинской области, 10 мая сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Горение удалось локализовать. Пожару присвоен повышенный номер сложности. Для его тушения задействовано 44 человека и 14 единиц техники. Информация о жертвах и пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая из-за пожара в тепличном комплексе в Башкирии погибли шесть человек.

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