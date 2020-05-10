Георгиевск, Ставропольский край, , 23:58 — REGNUM До 15 человек возросло количество пострадавших при взрыве гранаты во дворе частного жилого дома в Ставропольском крае. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба администрации региона.

ЧП произошло вечером 10 мая в посёлке Приэтокском Георгиевского городского округа, в частном жилом доме. По предварительным данным, гранату в собравшихся по случаю дня рождения хозяйки дома людей бросил проживающий неподалёку мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Всего в результате взрыва пострадали 15 человек. На место происшествия выехали четыре бригады скорой медицинской помощи. Все пострадавшие госпитализированы в районную больницу. Семеро из пострадавших, по предварительным данным, находятся в состоянии средней тяжести. В основном, все пострадавшие получили травмы нижних конечностей.

По факту произошедшего сотрудниками следственного управления Следственного комитета по региону было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц общеопасным способом. На место происшествия направлены следователи-криминалисты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании подозреваемого в совершении правонарушения, его опрашивают сотрудники правоохранительных органов.

Читайте ранее в этом сюжете: Подозреваемый во взрыве гранаты на Ставрополье задержан