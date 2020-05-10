Киев, , 23:55 — REGNUM Подача холодной воды нарушена в ряде районов Киева в результате аварийной ситуации, возникшей во время переключения насосных агрегатов на Деснянской водопроводной станции, передаёт 10 мая «112 Украина».

Давление снижено в водопроводной сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печёрского, Голосеевского и Соломенского районов. В этих районах холодное водоснабжение может быть временно прекращено.

Последствия аварии ликвидируют ремонтные бригады АО «АК» Киевводоканал».

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