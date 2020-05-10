Георгиевск, Ставропольский край, , 23:42 — REGNUM В Ставропольском крае задержан подозреваемый, который мог метнуть гранату во двор частного дома, где в тот момент происходило застолье. Об этом сегодня, 10 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

Напомним, что в городе Георгиевске во дворце частного дома, где собралось 18 человек, отмечающих праздник, взорвалась граната. Её метнул сосед, который испытывал личную неприязнь к хозяевам дома.

В результате взрыва пострадали 11 человек.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось по горячим следам задержать нападавшего.