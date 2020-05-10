Сочи, Краснодарский край, , 23:23 — REGNUM Женщина с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией сбежала из больницы в городе Сочи. Об этом 10 мая сообщает оперативный штаб противодействия распространению COVID-19 Краснодарского края.

Женщина 28-ми лет прибыла в Сочи из Москвы и была помещена в обсерватор на карантин. У неё взяли материал для проведения анализа на наличие коронавирусной инфекции и 5 мая заражение коронавирусом было подтверждено.

Пациентку перевели в городскую больницу №2 в Сочи, её состояние оценивалось как удовлетворительное, клинические проявления заболевания отсутствовали. В ночь с 8 на 9 мая женщина перелезла через бетонное ограждение, установленное вокруг больницы и скрылась в неизвестном направлении. В настоящее время её разыскивает полиция, так как пациентка представляет опасность для здоровья окружающих.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении властями Краснодарского края ограничительных мер в регионе до 23 мая.

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