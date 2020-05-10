Ставрополь, , 23:07 — REGNUM До 11 человек возросло количество пострадавших в результате взрыва гранаты в частном жилом доме в Ставропольском крае. Об этом 10 мая сообщил журналистам источник в экстренных службах региона.

По предварительным данным, граната взорвалась под навесом частного дома в момент, когда там находились 18 человек. Все собравшиеся отмечали день рождения хозяйки дома.

В настоящее время территория домовладения оцеплена сотрудниками правоохранительных органов, здесь работают кинологи и представители экстренных служб. В результате взрыва пострадали 11 человек, всем была оказана медицинская помощь.

По предварительным данным, взрывное устройство, предположительно, боевую гранату, во двор к людям через забор кинул сосед, с которым ранее у хозяев дома был бытовой конфликт. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми пострадавших в результате взрыва гранаты на Ставрополье.

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