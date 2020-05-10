Георгиевск, Ставропольский край, , 23:06 — REGNUM Во дворе частного жилого дома в городе Георгиевске Ставропольского края сработало взрывное устройство. Об этом сегодня, 10 мая, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что во дворе частного жилого дома порядка 18 человек отмечали праздник. Соседи, руководствуясь мотивами личной неприязни к собравшимся, бросил через забор взрывное устройство. Предположительно это была граната.

По крайней мере 11 человек пострадали. Всем им потребовалась госпитализация.

Правоохранительные органы разбираются в произошедшем.