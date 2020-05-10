Ставрополь, , 22:42 — REGNUM Как минимум восемь человек пострадали при взрыве гранаты во дворе жилого дома в Ставропольском крае. Об этом 10 мая сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл во дворе частного жилого дома в Георгиевске. По предварительным данным, во дворе дома 18 человек собрались отмечать праздник. Неустановленный злоумышленник вбросил во двор взрывное устройство, предположительно, боевую гранату.

В результате взрыва пострадали восемь человек. На месте происшествия работают медики, сотрудники экстренных служб и полиция.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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