Нью-Дели, , 23:07 — REGNUM Экс премьер-министр Индии Манмохана Сингха госпитализировали с жалобами на боль в груди. Об этом 10 мая сообщает Economix Times.

Политик был доставлен во Всеиндийский институт медицинских наук, расположенный в столице государства, городе Нью-Дели.

В настоящее время 87-летнего мужчину осматривают специалисты, ранее у Сингха уже наблюдались проблемы с сердцем — 11 лет назад ему производили шунтирование.

Напомним, в настоящее время бывший глава правительства является лидером оппозиции в парламенте страны, он возглавляет партию «Всеиндийский конгресс». Пост премьер-министра он занимал в период с 2004 по 2014 годы.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-премьер Индии: Картарпурский коридор улучшит отношения с Пакистаном