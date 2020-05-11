Сургутский район, Югра, , 00:01 — REGNUM В Сургутском районе Югры возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Установлено, что вечером 9 мая 2020 года в общежитии поселка Федоровский Сургутского района, между тремя мужчинами вспыхнула пьяная ссора и один из них выстрелил из охотничьего ружья в своих оппонентов, убив их на месте. Затем он отправился в лесной массив, где уснул.

В ходе оперативно-следственных мероприятий, подозреваемый, 44 летний местный житель, задержан и дал признательные показания.

По факту убийства двух лиц против задержанного возбуждено уголовное дело по п."а» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).