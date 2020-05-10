Екатеринбург, , 21:56 — REGNUM Девушка-оператор мобильного комплекса фотофиксации пострадала в результате нападения на неё двоих мужчин в Екатеринбурге. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Нападение на девушку произошло на шестом километре дублера Сибирского тракта. По предварительным данным, проходившие мимо комплекса фотофиксации мужчины повалили камеры, предназначенные для слежения за соблюдением водителями скоростного режима.

Девушка-оператор, следившая за техникой, вышла к мужчинам, после чего они напали на неё, избили и отобрали мобильный телефон.

Скрыться хулиганам не удалось, они были задержаны полицией и доставлены для разбирательств в отделение. В настоящее время по факту нападения проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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