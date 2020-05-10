Бамако, , 21:00 — REGNUM Три человека из миротворческой миссии Организации Объединённых наций погибли в результате взрыва мины в Мали. Об этом 10 мая сообщает Agence France-Presse.

Взрыв мины произошёл на севере Мали возле города Агельхок во время планового патрулирования окрестностей миротворцами ООН из Чада.

В результате ЧП пострадали ещё три человека. Стоит отметить, что всего в миротворческой миссии ООН в Мали задействовано около 13 тысяч военнослужащих.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 20 военнослужащих в результате вооружённой атаки боевиков в северном регионе Мали, Гао.

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