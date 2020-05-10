Красногорск, , 20:40 — REGNUM Один мужчина погиб, второй получил травмы в результате попадания под электропоезд в Московской области. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Трагедия произошла на перегоне станций Водники и Хлебниково Савеловского направления Московской железной дороги. Двое мужчин получили травмы в результате наезда на них электропоезда.

Один пострадавший погиб на месте происшествия, его травмы оказались несовместимы с жизнью. Второй мужчина был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники транспортной полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, мужчины шли вдоль железнодорожных путей, не соблюдая мер безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мужчине, погибшем в результате наезда электрички в районе станции «Чухлинка» в Москве.

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