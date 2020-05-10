Сакраменто, США, , 20:18 — REGNUM Серфингист погиб после нападения акулы в северной части американского штата Калифорния. Об этом 10 мая сообщает Fox News.

Трагедия произошла около 13:30 по местному времени в округе Санта-Круз на местном пляже. Акула напала на 26-летнего молодого человека в 90 метрах от берега. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Пляжи после произошедшего немедленно закрыли на 1,5 км в обе стороны от места нападения хищной рыбы на человека. До этого пляжи были закрыты для общественного доступа с 11:00 и до 17:00, но на серфингистов запрет не распространялся.

Местные жители отмечают, что в последнее время возле пляжа постоянно кружит стая акул, всего в окрестностях пляжа их насчитали около 15 штук, но их поведение не было агрессивным.

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