Москва, , 19:41 — REGNUM Фура, гружёная бумагой, опрокинулась на юге Москвы. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла на пересечении Кавказского бульвара с Бакинской улицей, возле метро Царицыно.

По предварительным данным, грузовой автомобиль занесло на повороте, это привело к опрокидыванию фуры. В результате ДТП никто не пострадал.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Движение в районе аварии не перекрывалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Подмосковье разыскивают виновника ДТП, сбившего ребёнка десяти лет. Пострадавший госпитализирован, водитель скрылся с места ДТП.

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