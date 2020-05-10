Москва, 10 мая 2020, 19:41 — REGNUM Фура, гружёная бумагой, опрокинулась на юге Москвы. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.
Авария произошла на пересечении Кавказского бульвара с Бакинской улицей, возле метро Царицыно.
По предварительным данным, грузовой автомобиль занесло на повороте, это привело к опрокидыванию фуры. В результате ДТП никто не пострадал.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Движение в районе аварии не перекрывалось.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Подмосковье разыскивают виновника ДТП, сбившего ребёнка десяти лет. Пострадавший госпитализирован, водитель скрылся с места ДТП.
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