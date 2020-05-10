Оханск, Пермский край, , 18:52 — REGNUM Дом фельдшера скорой помощи был полностью уничтожен пожаром в Пермском крае. Об этом 10 мая сообщает городской новостной портал 59.RU.

Инцидент произошёл около 17:00 по местному времени 6 мая в селе Андреевка в Оханском районе. В доме проживают родители фельдшера, он сам вместе с супругой снимает квартиру, чтобы было удобнее ездить на работу. В последнее время вызовов у скорой помощи стало больше и фельдшер с супругой перевезли к родителям своих детей. Также в доме проживали бабушка фельдшера и его сестра с детьми.

Пламя начавшегося пожара при входе в дом вовремя заметила бабушка, она успела забежать в дом и предупредить всех находящихся там. Пламя распространилось настолько быстро, что жильцам дома пришлось покидать его через окна.

В результате пожара никто не пострадал, но дом сгорел полностью. Семье фельдшера оказывают помощь инструментом и предметами первой необходимости соседи. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправной проводки. Расследование причин и обстоятельств пожара продолжается.

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