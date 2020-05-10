Сыктывкар, , 18:56 — REGNUM В Коми из-за паводка эвакуировали 42 человека, чьи жилища оказались в зоне подтопления. Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

«По состоянию на 10 мая в Республике Коми подтоплено 100 придворовых территорий, из них 31 дом, в которых проживают 54 человека, в том числе 10 детей. Всего отселены 42 человека, в том числе 11 детей», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что часть эвакуированных жителей, 19 человек, размещена в пунктах временного пребывания, 23 человека предпочли временно переехать к родственникам.

Кроме этого, паводок размыл грунтовые дороги муниципального значения в Усть-Куломском и Ухтинском районах, в результате чего лишились автомобильного сообщения жители села Дзель, деревни Габово и поселка Тобысь.

В МЧС уточнили, что снижение уровня воды наблюдается в селе Летка в Прилузском районе, в котором ранее подтопленными оказались 37 частных жилых домов, а в городе Ухта дальнейший рост уровня паводковой воды не прогнозируется.

Напомним, ранее врио губернатора Коми Владимир Уйба сообщил, что режим чрезвычайной ситуации из-за паводка вводится в селе Летка и в Усть-Куломском районе Коми.

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