Нижний Новгород, , 18:15 — REGNUM Причину схода оползня устанавливают специалисты под стенами Нижегородского кремля. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

По данным регионального ГУ МЧС оползень сошёл около 11:30 мск на Зеленском съезде под стенами кремля. Сход грунта произошёл на участке склона шириной около 30 метров между Коромысловой и Тайницкой башнями.

В настоящее время на месте схода оползня работают эксперты, чтобы установить точную причину схода грунта. После экспресс-обследования будет проведён комплекс мероприятий, чтобы не допустить повторения ЧП.

Также отмечается, что управление делами правительства региона разработало проектно-сметную документацию по укреплению склонов Кремлёвского бульвара и Нижегородского кремля. В проект включены дренаж и водоотвод по всему участку склона, а также проведение геотехнического мониторинга. В настоящее время проект проходит необходимые экспертизы и согласования.

Ранее ИА REGNUM сообщало об оползне у стен кремля в Нижнем Новгороде.

Читайте ранее в этом сюжете: У стен кремля в Нижнем Новгороде произошел оползень