Ижевск, , 17:56 — REGNUM Жителям поселка Пугачево, где накануне произошло возгорание на территории бывшего военного арсенала, разрешено вернуться в свои квартиры. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин.

«Просьба соблюдать общественный порядок, масочный режим, не создавать толпу», — призвал чиновник. Он добавил, что патрулирование территории силами Росгвардии продолжится до утра 11 мая.

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При этом в месте возгорания продолжается проливка очагов.

«В 18:00 также начнут работу бригады газовой службы по запуску газа в квартиры. Для оперативного пуска газа в квартиры просим оказывать содействие специалистам», — заключил Юрин.

Отметин, что в комментариях пользователи пишут, что продолжают слышать хлопки.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава района сообщил о возгорании сухой травы на территории бывшего арсенала. При этом он просил жителей близлежащего поселка сохранять спокойствие, опасности нет.

Позднее прибывший на место глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что ситуация достаточно серьезная, объявлен локальный режим повышенной готовности. Площадь возгорания составляла 4 га.

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Утром 10 мая стало известно, что пожар локализован. Однако затем площадь пожара увеличилась до 15 га. К тушению очагов привлекли два вертолета МИ-8 и ИЛ-76 МЧС. Часть жителей села эвакуировали, они обеспечены самым необходимым. Территорию контролируют с воздуха с помощью беспилотников.

Напомним также, что регулярные пожары на территории бывшего арсенала происходят в жаркую и сухую погоду с 2011 года. Планировалось, что с площадки будут убраны все взрывоопасные предметы.

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