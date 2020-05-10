Душанбе, , 17:00 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,0 произошло недалеко от столицы Таджикистана, города Душанбе. Об этом 10 мая сообщила журналистам пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям.

Подземный толчок был зафиксирован сейсмологами в 17:55 (15:55 мск) в пяти километрах на восток от Душанбе, в районе города Вахдат. В самом Душанбе магнитуда землетрясения составила 4.

Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Пользователи социальных сетей, проживающие в столице Таджикистана, сообщали о сильном подземном гуле перед поземным толчком и о падении посуды, книг из шкафов и мелких предметов интерьера.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,6 на востоке Казахстана.

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