п. Жигалово, , 16:45 — REGNUM Повреждение крыши средней школы в посёлке Жигалово (Жигаловский район, Иркутская область) произошло из-за ураганного ветра, сообщили 10 мая в региональном управлении МЧС РФ.

Инцидент произошёл накануне, 9 мая. Из-за сильного ветра 600 кв. м металлической кровли получили повреждение. О пострадавших не сообщается.

Напомним, МЧС РФ по Иркутской области опубликовало 10 мая сообщение, согласно которому завтра, 11 мая, в южных, центральных, верхнеленских и Ольхонском районах местами ожидается высокая (четвёртого класса) и чрезвычайная (пятого класса) пожароопасность лесов.

Это связано с высокой скоростью ветра. Так, ночью она может достигать 20 м/с, днём — 17 м/с.

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