Нижний Новгород, , 17:38 — REGNUM У стен Нижегородского кремля произошел сход грунта. Об этом 10 мая сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

Отмечается, что сообщение об оползне на склоне со стороны Зеленского съезда поступило на пульт оперативного дежурного 10 мая в 11:30.

«Для оценки обстановки, организации взаимодействия на место происшествия выезжала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона», — говорится в сообщении.

В пресс-службе проинформировали, что движение по прилегающей к Нижегородскому кремлю улице не нарушено, срочных действия от МЧС России по региону не требуется.

Как сообщало ИА REGNUM, оползни в Нижнем Новгороде не являются редкостью. Зеленский съезд соединяет пл. Минина и Пожарского с Нижневолжской набережной, по нему проходит большое количество маршрутов общественного транспорта.

Читайте также: В Нижнем Новгороде из-за оползня перекрыта одна из основных трасс

Напомним, ранее в Главном управлении МЧС по Нижегородской области сообщали о сходе грунта на Похвалинском съезде Нижнего Новгорода. В качестве одной из возможных причин оползня на Похвалинском съезде мэрия Нижнего Новгорода рассматривает прорыв трубы водоснабжения в расселенном доме.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэрия Нижнего Новгорода считает причиной оползня прорыв трубы водопровода