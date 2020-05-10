Винница, Украина, , 15:58 — REGNUM В Винницкой области микроавтобус марки Mercedes съехал с дороги и столкнулся с деревом. Об этом сообщили 10 мая в пресс-службе Национальной полиции области.

По данным ведомства, в результате аварии водитель и двое пассажиров, служивших в ВСУ, погибли на месте. 20-летняя пассажир автобуса госпитализирована в районную больницу с тяжёлыми травмами.

Полиция устанавливает причины случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли человека — водитель 1990 года рождения и женщина-пассажир 2002 года рождения.

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