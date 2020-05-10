Махачкала, , 16:08 — REGNUM Камнепад сошел на автомобильную дорогу регионального значения в высокогорном Цунтинском районе Дагестана. В настоящее время специалисты занимаются ее расчисткой, сообщили ИА REGNUM 10 мая в пресс-службе главного управления МЧС России по республике.

«На дорожное полотно 2-го км республиканской автодороги Тлядал — Бежта — Кидеро сошел камнепад. В настоящее время районным дорожно-эксплуатационным предприятием ведутся работы по полной расчистке», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что проезд для автотранспорта имеется.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая недалеко от высокогорного села Кванада в Цумадинском районе Дагестана сошел оползень. В результате происшествия никто не пострадал, дорожное сообщение также не было нарушено.