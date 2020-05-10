Барнаул, , 14:43 — REGNUM В Алтайский край, где уже выявили более 600 носителей коронавируса, прибыли первые 100 из 269 жителей региона, которые работали вахтовиками на Чаяндинском месторождении (Якутия). Как сообщает оперативный штаб региона, сегодня, 10 мая их доставили специальным авиарейсом в аэропорт Барнаула. Власти подчёркивают, что домой возвращаются здоровыевахтовики с отрицательными тестами на новую коронавирусную инфекцию.

«Несмотря на отрицательные результаты анализов, вахтовиков дополнительно обследуют врачи региона. Если среди них окажутся люди с симптомами, то их направят в ковидный госпиталь, остальных в обсерватор Первомайского района. В соответствии с решением санитарных властей режим домашней самоизоляции использоваться не будет», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших на Востоке России. Является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири». Минздрав РФ считает, что в вахтовых посёлках может быть заражено коронавирусом не менее трети вахтовиков. До 10 мая с месторождения планировалось вывезти около трёх тысяч человек.

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