Кишинёв, , 14:41 — REGNUM Сотрудники генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Молдавии спасли 66-летнюю женщину, упавшую в колодец. Инцидент произошел 9 мая в городе Дондюшаны, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о произошедшем поступило 9 мая в 10:38. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что женщина находится в заброшенном колодце, глубина которого восемь метров. Не менее чем, через четверть часа женщину достали из колодца при помощи специализированного оборудования.

Пострадавшую передали медицинским работникам для оказания помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии сотрудники ГАИ спасли мужчину, упавшего в колодец.

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