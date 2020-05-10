Магас, , 14:30 — REGNUM В горных районах Ингушетии резко испортилась погода. Утром 10 мая завалило снегом Джейрахский район, сообщили в государственном управлении автомобильных дорог региона. В связи с осложнением обстановки на дорогах к расчистке путей приступили дорожные службы.

В Джейрахский район выехал руководитель государственного управления «Ингушавтодор» Батыр Хаматханов. К расчистке дорог подключены десять сотрудников Джейрахского дорожного ремонтно-строительного управления.

Как сообщало ИА REGNUM, несколькими днями ранее в Ингушетии пострадали от сильных ливней с градом несколько районов. Резко поднялся уровень воды в реке Сунжа. В ряде населенных пунктов, в том числе городах Сунжа, Карабулак и селе Троицкое, были подтоплены жилые дома, пришлось предпринять меры об эвакуации жителей.

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