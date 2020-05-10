Уфа, , 14:17 — REGNUM Еще 21 туриста отпустили домой из обсерватора в Башкирии. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, туристы 14 дней провели в обсерваторе под наблюдением врачей, а 10 мая их отправили домой. Ранее они сдали по два теста на коронавирус и анализы показали отрицательные результаты.

Отмечается, что на 10 мая в обсерваторах Башкирии находятся 209 туристов, которые вернулись на родину из-за границы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике подтвердили 1491 факт заражения коронавирусом.

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