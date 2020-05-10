Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM Вблизи Петербурга на федеральной трассе М-11 «Нева» в дорожно-транспортном происшествии погибли сотрудник петербургской полиции и мужчина, задержанный по подозрению в похищении человека. Еще два сотрудника полиции госпитализированы. Предполагаемого преступника везли из Новгородской области, где он пытался скрыться с похищенным бизнесменом. Об этом сообщает 10 мая Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, вечером 9 мая на территории Крестецкого района Новгородской области сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Camry. Машина была незаконно оборудована проблесковым маячком, на ней были установлены поддельные государственные регистрационные знаки, числящиеся за одним из подразделений СК России.

В автомобиле находись три человека. Как выяснилось, одного из них, 64-летнего мужчину, злоумышленники под видом сотрудников СКР в тот же день похитили с Торжковского рынка в Петербурге. При досмотре у одного из похитителей было изъято поддельное служебное удостоверение сотрудника СК России.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело, их задержали, а из Приморского района Петербурга, где произошло похищение, за ними выехали сотрудники районного УМВД России. Они забрали подозреваемых и их жертву и на двух машинах двинулись обратно. Рано утром 10 мая на 697 км трассы М-11 по направлению в Санкт-Петербург служебный УАЗ «Патриот» полиции по неустановленной причине съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП сотрудник полиции и 50-летний главный подозреваемый погибли.

По данным издания «Фонтанка», за рулем машины находился 29-летний капитан полиции Роман Потапов, он погиб на месте. Его коллеги, 31-летний майор полиции Сергей Шмелев и 30-летний капитан полиции Мурад Байрамов, госпитализированы.

Находившиеся в другом автомобиле освобожденный мужчина, задержанный водитель автомобиля «Тойота» и сотрудники полиции не пострадали.