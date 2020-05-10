Ярославль, 10 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Ярославской области выявлено 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 10 мая сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Общее количество выявленных случаев составило 1114. По данным губернатора области, новых умерших от коронавируса в регионе нет.
Накануне штаб правительства Ярославской области по ситуации с коронавирусом сообщил о смерти четверых пациентов гематологического отделения областной больницы, которые из-за заражения коронавирусом была переведены в Ярославскую ЦРБ.
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