Ярославль, , 12:58 — REGNUM В Ярославской области выявлено 63 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 10 мая сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Состояние здоровья пациентов в Ярославской области Yarregion.ru

Общее количество выявленных случаев составило 1114. По данным губернатора области, новых умерших от коронавируса в регионе нет.

Накануне штаб правительства Ярославской области по ситуации с коронавирусом сообщил о смерти четверых пациентов гематологического отделения областной больницы, которые из-за заражения коронавирусом была переведены в Ярославскую ЦРБ.

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