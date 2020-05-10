Калуга, , 13:02 — REGNUM Недостачу в 300 тыс. рублей обнаружили при ревизии торгового предприятия, сообщили 10 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Полицейскими была проведена проверка, в ходе которой установлено, что к хищению может быть причастна 44-летняя работница предприятия, ответственная за оформление торговых сделок. По версии правоохранителей, женщина не в полном объеме вносила в кассу полученные от реализации товаров деньги. На протяжении года часть выручки работник торговли забирала себе, расходуя деньги на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата, совершенные с использованием своего служебного положения». Согласно действующему законодательству за совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Расследование продолжается.

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