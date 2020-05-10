Нью-Дели, , 12:49 — REGNUM На индийско-китайской границе произошла драка. В рукопашную схватку в районе горной погранзаставы в индийском штате Сикким вступили десятки военнослужащих Индии и Китая. Об этом со ссылкой на несколько высокопоставленных чиновников, пожелавших остаться неназванными, 10 мая сообщает индийская газета Hindustan Times.

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Уточняется, что инцидент произошёл накануне, 9 мая. Известно о нескольких раненых солдатах.

«Четыре индийских солдата и семь китайских военнослужащих получили ранения во время противостояния, в котором участвовали около 150 военнослужащих», — уточнил один из собеседников издания.

Инцидент был исчерпан после переговоров между представителями местного командования двух стран.

Добавим, что это уже не первый случай, когда индийские и китайские солдаты вступают в конфронтацию вдоль границы. Так, в ходе столкновения сентябре 2019 года военные с обеих сторон бросали друг в друга камни, а также обменивались ударами в районе озера Пангонг-Цо в Ладакхе, недалеко от фактической границы между двумя странами.

Летом 2017 года между пограничниками двух стран произошло 73-дневное противостояние, сопровождавшееся стычками на плато Доклам недалеко от индийского штата Сикким.