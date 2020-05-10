Ижевск, , 12:49 — REGNUM Тушение пожара на территории бывшего арсенала в Малопургинском районе Удмуртии происходит с привлечением авиации. Площадь пожара составляет 15 га, сообщает 10 мая пресс-центр регионального главка МЧС России.

Пожар возник 9 мая в селе Пугачёво, где ранее находился арсенал артиллерийского вооружения. Ранее сообщалось о возгорании на площади 10 га. Из-за невозможности тушения наземными группировками к работе привлечены два вертолета МИ-8 и ИЛ-76 МЧС.

«На данный момент открытых очагов горения нет, ведется проливка действующих термоточек», — пояснили в ведомстве.

Часть жителей села эвакуировали, они обеспечены самым необходимым. Территорию контролируют с воздуха с помощью беспилотников. В тушении задействованы 354 человек и 96 единиц техники.

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