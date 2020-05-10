Агидель, Башкирия, , 12:43 — REGNUM Подозреваемый в нанесении ранений супружеской паре задержан в Башкирии. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба республиканского МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, в городе Агидели 9 мая стражи порядка получили информацию из больницы о том, что в медучреждение доставили двух супругов. У женщины 44-х лет зафиксировали ранение в живот, а у мужчины 43-х лет обнаружили резаную рану шеи.

Отмечается, что позже судимого подозреваемого жителя Агидели 58-ми лет доставили в полицию, где он во всем сознался. При этом полицейские изъяли у него оружие преступления.

По предварительной информации, подозреваемый и супруги встретились на улице. Мужчина пригласил их к себе домой, где они распивали спиртные напитки. Через какое-то время они поссорились. По версии следствия, подозреваемый нанес ранения холодным оружием супружеской паре. Пострадавшая женщина вызвала бригаду скорой помощи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 КУ РФ.

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