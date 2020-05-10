Джакарта, 10 мая 2020, 12:32 — REGNUM Бывший генерал-командующий вооруженными силами Индонезии Джоко Сантосо ушел из жизни в воскресенье утром, 10 мая 2020 года, сообщает Kompas.
Известно, что Джоко Сантосо скончался после нескольких дней лечения из-за кровоизлияния в головной мозг.
Напомним, Джоко Сантосо занимал пост командующего вооруженными силами Индонезии в период 2007—2010 гг. Затем он занялся политикой и стал членом попечительского совета политической партии Движения за Великую Индонезию (Gerindra).