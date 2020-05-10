Томск, , 12:24 — REGNUM За сутки в Томской области коронавирус выявили ещё у 19 человек. Семь человек выздоровели, один пациент с SARS-CoV-2 скончался. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 мая в региональной администрации.

15 человек из 19 госпитализированы с симптомами ОРВИ и пневмонией. Четыре человека, не имеющих симптомов, находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях.

Основная причина заражения — контакты с теми, у кого коронавирус был выявлен ранее. Два случая — привозные из Новосибирской и Челябинской областей. Ещё по одному случаю ведётся эпидемиологическое расследование.

Что касается умершего пациента, он поступил в медучреждение в тяжёлом состоянии с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией и сопутствующими заболеваниями. У него были онкогематологическая патология, тяжёлые заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной системы в стадии декомпенсации. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность, уточнили в обладминистрации.

Таким образом, по состоянию на 10 мая в Томской области коронавирус выявлен у 210 человек. 144 пациента находятся на лечении, 63 выздоровели, три пациента с SARS-CoV-2 скончались.

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