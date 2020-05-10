Посёлок городского типа Тевриз, Омская область, , 11:59 — REGNUM Житель Омской области подозревается в убийстве 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 мая в Следственном комитете РФ.

По данным ведомства, 7 мая в доме в рабочем посёлке Тевриз Омской области родственники обнаружили тело 96-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Следователи и сотрудники полиции по «горячим следам» задержали подозреваемого — 65-летнего местного жителя.

По версии следствия, вечером 6 мая мужчина пришёл в гости к знакомому ветерану. Между гостем и хозяином произошла ссора. Злоумышленник несколько раз ударил ветерана ножом в грудь. От полученных ранение пенсионер скончался на месте, подозреваемый скрылся.

Все обстоятельства преступления устанавливаются. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства. Назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый заключён под стражу, расследование продолжается.