Донецк, , 12:01 — REGNUM Украинские силовики заминировали участок дороги и прилегающие к нему поля на подконтрольной Киеву территории Донецкой области. Об этом сообщил 10 мая журналистам представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Он уточнил, что противотанковые мины бойцы ВСУ установили вдоль дороги общего пользования и на обрабатываемых полях в посёлках Широкино и Лебединское. Из-за этого жизни мирного населения и сотрудников миссии ОБСЕ оказались под угрозой.

Всего боевики 10 бригады ВСУ установили 87 мин, добавил представитель Народной милиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российском МИД констатировали, что конфликт в Донбассе превратился в тлеющий. При этом Киев не желает идти на диалог с республиками Донбасса, чтобы разрешить его.

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