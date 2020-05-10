Уфа, , 11:58 — REGNUM Случаи выявления поддельных денежных купюр участились в Уфе. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, чаще всего фальшивые купюры сбывают в мелких торговых точках, кафе, на рынках, автозаправочных станциях и в такси.

Чиновники просят местных жителей быть внимательными и не разменивать деньги незнакомцам. При осуществлении крупных сделок за наличный расчет обязательно проверять деньги в банке, а также проверять подлинность банкнот по соответствующим признакам.

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