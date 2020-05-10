Киншаса, , 11:46 — REGNUM Боевики «Союзных демократических сил» Уганды обезглавили трех человек в Демократической республике Конго (ДРК), об этом 10 мая сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в провинции Киву, расположенной на севере страны, в регионе Итури.

«Трое мирных жителей были убиты в ходе новой атаки боевиков Союзных демократических сил. Все жертвы, в числе которых была женщина, были обезглавлены», — отмечают местные журналисты.

За последнюю неделю это второе нападение боевиков в указанном районе. Всего на совести бандитов свыше 1 тыс. жертв с 2014 года.