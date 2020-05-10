Уфа, , 11:11 — REGNUM Мужчина застрял в балконной решетке в Уфе. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел рано утром 9 мая. Местный житель 23-х лет в квартире на первом этаже многоквартирного дома по ул. Горького играл с приятелями в карты. По условиям игры проигравший должен был исполнить желание. Поскольку молодой человек проиграл, то должен был пролезть на улицу через решетку, установленную на балконе.

К сожалению, мужчина застрял между железными прутьями и не смог выбраться. Поэтому на помощь позвали спасателей, которые применив гидравлический инструмент освободили мужчину.

Отмечается, что он не пострадал.

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