Уфа, , 11:04 — REGNUM Автомобиль врезался в кирпичный забор в Уфе. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло рано утром 9 мая. Автомобиль «Мazda 3», за рулем которого находился местный житель 35-ти лет, рядом с домом № 100 по улице Кирова врезался в кирпичный забор.

Мужчина получил перелом голени и его срочно доставили в больницу. Стражи порядка выяснили, что он вел машину в нетрезвом состоянии.

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