Минск, , 10:54 — REGNUM 9 мая днем на 182-м километре трассы М6 в Белоруссии в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина, сообщает «Лидская газета».

По предварительной информации, житель города Лида 1994 года рождения, ехал на автомобиле Volkswagen Passat со стороны города Гродно. По неизвестной пока причине водитель Volkswagen Passat столкнулся с грузовым автомобилем Scania, который стоял на обочине. В результате аварии водитель Volkswagen Passat погиб.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Белоруссии в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.