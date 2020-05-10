Самара, , 11:04 — REGNUM Мужчину отстранили от управления автомобилем в Самарской области. Об этом 10 мая сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью в Жигулевске стражи порядка остановили автомобиль «ВА3−21 074». У водителя этого транспортного средства полицейские выявили признаки нетрезвого состояния. В результате, мужчину, который отказался проходить соответствующее медицинское освидетельствование, отстранили от управления автомобилем.

Стражи порядка установили, что ранее этот водитель уже был осужден по ст. 264.1 УК РФ. Тогда суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов и лишил права управлять транспортными средствами на один год и шесть месяцев.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ, расследование которого продолжается.

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